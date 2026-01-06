Salento esplode bombola di Gpl in casa | cucina distrutta dalle fiamme salvi gli occupanti

Nel Salento, un’esplosione di una bombola di Gpl ha causato un incendio che ha danneggiato l’intera abitazione. Gli occupanti, fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo in tempo, evitando conseguenze più gravi. L’incidente ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme.

Sono riusciti a mettersi in salvo appena in tempo, sfuggendo all'esplosione e al successivo rogo che ha devastato la loro abitazione. È il bilancio, fortunatamente privo di feriti, di un incendio scoppiato in via Coste a Salento. L'allarme è scattato in seguito alla deflagrazione di una bombola. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salento, esplode bombola di Gpl in casa: cucina distrutta dalle fiamme, salvi gli occupanti Leggi anche: Abitazione avvolta dalle fiamme, salvi gli occupanti Leggi anche: Esplode bombola di GPL in casa a Torrile Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. BOMBOLA DI GAS ESPLODE IN PROVINCIA DI SALERNO, FERITA UN'ANZIANA Paura nel pomeriggio in località Palazza di Salento, dove poco prima delle 17.00 una violenta esplosione ha scosso la quiete della zona. Il forte boato, udito chiara - facebook.com facebook

