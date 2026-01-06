Salento esplode bombola di Gpl in casa | cucina distrutta dalle fiamme salvi gli occupanti

Nel Salento, un’esplosione di una bombola di Gpl ha causato un incendio che ha danneggiato l’intera abitazione. Gli occupanti, fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo in tempo, evitando conseguenze più gravi. L’incidente ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme.

Sono riusciti a mettersi in salvo appena in tempo, sfuggendo all'esplosione e al successivo rogo che ha devastato la loro abitazione. È il bilancio, fortunatamente privo di feriti, di un incendio scoppiato in via Coste a Salento. L'allarme è scattato in seguito alla deflagrazione di una bombola. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

