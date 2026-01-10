Paura a Quarto appartamento in fiamme al primo piano | residenti in fuga

Oggi a Quarto si è verificato un incendio in un appartamento al primo piano di una palazzina di tre livelli in via Giorgio De Falco. L’incendio ha causato l’evacuazione dei residenti, che sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e tutelare la sicurezza degli abitanti. Nessuna persona è rimasta ferita.

Paura nel pomeriggio di oggi, sabato 10 gennaio, a Quarto, dove un incendio è divampato in un appartamento situato al primo piano di una palazzina di tre livelli in via Giorgio De Falco. Secondo le prime informazioni, le persone che si trovavano all'interno

