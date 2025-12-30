La morte di Maria Donnarumma a Santa Maria della Carità ha suscitato grande attenzione nell’intera comunità. La squadra mobile ha avviato le indagini per chiarire le circostanze di questa scomparsa improvvisa. In questo momento, le forze dell’ordine lavorano per fare luce su un episodio ancora avvolto nel mistero, nel rispetto della privacy e della sensibilità di tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti “La prematura scomparsa di Maria Donnarumma ha scosso tutta la nostra Cittadinanza. Non dimentichiamo il tempo che ha dedicato alla collettività sia nella casa comunale (servizio civile) che nel gruppo della protezione civile”. Con queste parole l’ amministrazione comunale di Santa Maria la Carità ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali che si sono svolti oggi alle ore 15:00 nella chiesa del Pretaro della ragazza trentunenne che ha perso la vita a Salerno in circostanze che restano ancora da chiarire. È la squadra Mobile di Salerno ad indagare sulla morte della ragazza, giunta già priva di vita al pronto soccorso del Ruggi in compagnia di un giovane salernitano con cui ha trascorso le ultime ore di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La morte misteriosa di una ragazza di Santa Maria della Carità: indaga la squadra mobile

