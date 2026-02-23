Festival di Sanremo le storie d’amore che nessuno ricorda più | da Jovanotti e Rosita Celentano ad Anna Falchi e Fiorello

Il Festival di Sanremo rivela storie d’amore dimenticate, causate dai gossip passati e dai silenzi degli artisti. Tra i protagonisti ci sono Jovanotti e Rosita Celentano, che si sono frequentati negli anni ’90, e Anna Falchi e Fiorello, legati da un rapporto speciale che pochi ricordano. Enrico Ruggeri e Andrea Mirò hanno condiviso momenti intensi, ora sbiaditi nel tempo. Questi ricordi riaffiorano tra le canzoni e le immagini d’archivio.

Negli Anni 90 l’attenzione si sposta su Rosario Fiorello e Anna Falchi. Tra il 1994 e il 1996, erano una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo, tanto che lei li definirà ironicamente «i Ferragnez dell’epoca». Al Festival di Sanremo del 1995 i riflettori sono tutti puntati su di loro: lei sul palco come valletta accanto a Pippo Baudo e a Claudia Koll, lui tra i Big con Finalmente tu (firmata da Max Pezzali). All’inizio la loro relazione era rimasta segreta, custodita con discrezione. A smascherarli fu però una telefonata inattesa di Superpippo. Da Bianca Atzei e Max Biaggi a Enrico Ruggeri e Andrea Mirò: ecco, le coppie festivaliere da ricordare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Chi sono gli ex fidanzati di Rosita Celentano, da Jovanotti, il ballerino Mario Ortiz (l’amore più grande), all’ultimo Angelo VairaNel 1989, Jovanotti ha corteggiato Rosita Celentano, portando il suo amore per la cantante nel videoclip di “La mia moto”, un passo che ha fatto molto parlare all’epoca.

Rosita Celentano a teatro: “Ogni caduta è un’opportunità. Da papà ho imparato a fregarmene. Il grande amore, Mario Ortiz. Jovanotti? Eravamo diversi”Rosita Celentano, attrice e figlia di Adriano, riflette sul suo percorso artistico e personale.

