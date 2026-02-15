Chi sono gli ex fidanzati di Rosita Celentano da Jovanotti il ballerino Mario Ortiz l’amore più grande all’ultimo Angelo Vaira

Nel 1989, Jovanotti ha corteggiato Rosita Celentano, portando il suo amore per la cantante nel videoclip di “La mia moto”, un passo che ha fatto molto parlare all’epoca. La loro relazione è durata alcuni anni, lasciando un ricordo indelebile in entrambi, e il cantante ha spesso parlato pubblicamente di quei momenti felici. Nel corso degli anni, Rosita ha avuto altre storie importanti, tra cui quella con il ballerino Mario Ortiz, definito il suo amore più grande, e con Angelo Vaira, il suo ultimo compagno.

Quando la relazione con Jovanotti è giunta al termine, Rosita si è innamorata del ballerino Mario Ortiz, di lui a Verissimo ha detto: "In molti mi hanno tradita, tranne Mario, lui è stato l'uomo della mia vita e l'ex California dream man.

Rosita Celentano, attrice e figlia di Adriano, riflette sul suo percorso artistico e personale.

Rosita Celentano riflette sul proprio percorso sentimentale, condividendo come le esperienze di tradimento abbiano contribuito alla sua serenità attuale.

