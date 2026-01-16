Sanremo 2026 Carlo Conti tra i romani a Trinità dei Monti per cantare i classici del Festival

Sanremo 2026 si avvicina e Carlo Conti si trova a Trinità dei Monti, insieme a romani, per interpretare i classici del Festival. Nel frattempo, si conclude l’ultima giornata di riprese della campagna pubblicitaria itinerante “Tutti cantano Sanremo”, che coinvolge diverse città italiane. Un progetto che promuove il legame tra il pubblico e l’evento musicale più atteso dell’anno.

Ultimo giorno di riprese per la campagna pubblicitaria itinerante in tutta Italia “Tutti cantano Sanremo“. La campagna per portare lungo tutta la Penisola i classici del Festival della canzone italiana in vista di Sanremo 2026. Il gran finale con il direttore artistico e presentatore Carlo Conti questo pomeriggio sulla scalinata di Trinità dei Monti. Assieme ai romani che hanno intonato ‘Nel blu dipinto di blu’, ‘Con te partirò’ e ‘Volevo essere un duro’ l’orchestra del Conservatorio di Santa Cecilia. “Annunci? Oggi nessun annuncio, solo canzoni” ha detto Conti sorridendo ai cronisti prima della registrazione del promo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

