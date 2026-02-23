Festival di Sanremo 2026 | la bellezza invade la città e il palco dell' Ariston Tutte le iniziative

Il Festival di Sanremo 2026 attira l'attenzione con la sua atmosfera vivace e colorata. La presenza di artisti in gara, con look curati da professionisti, riempie il palco di stile e creatività. La città si anima con eventi, concorsi e postazioni dedicate a trucco e acconciature aperte ai visitatori. Le strade si riempiono di pubblico e di energia, creando un’atmosfera unica. La città si prepara a ospitare questa grande festa di musica e bellezza.

Se il cuore di Sanremo è dunque pronto a sbocciare in tutta la sua bellezza, non da meno accadrà sul palco dell'Ariston, dove make-up artist e hairstylist sono già all'opera per curare i beauty look degli artisti in gara con i prodotti e i tool firmati da celebri marchi del mondo della cosmetica. Ecco, dunque, di seguito, tutta la bellezza (fuori e sul palco) della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il Pantene Hair Bar e la mongolfiera pronta a spiccare il volo Pantene sarà presente a Sanremo dal 23 al 28 febbraio nella cornice di Villa Noseda, headquarter del brand, sulla cui terrazza spiccherà una gigantesca mongolfiera, pronta a spiccare il volo verso alcune località italiane portando con sé la nuova linea Hydra Recharge ed esperienze di coinvolgimento esclusive. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Can Yaman conquista il palco dell’Ariston: sarà al Festival di Sanremo 2026Can Yaman arriva all’Ariston e diventa il primo nome confermato per il Festival di Sanremo 2026.

Festival di Sanremo 2026, intervista a Mara Sattei: “Torno sul palco dell’Ariston con la voglia di divertirmi. Eurovision? Non ci penso per il momento”Mara Sattei torna sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2026, portando una canzone che parla di emozioni nascoste e momenti personali.

Festival di Sanremo 2026: grandi sorprese in arrivo!

