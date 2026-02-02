Can Yaman arriva all’Ariston e diventa il primo nome confermato per il Festival di Sanremo 2026. L’attore turco ha rotto gli schemi, annunciando la sua partecipazione come co-conduttore. La sua presenza al palco più famoso della televisione italiana fa già discutere e crea aspettative tra il pubblico.

L’attore turco Can Yaman è ufficialmente il primo co-conduttore annunciato per il Festival di Sanremo 2026. La notizia è arrivata direttamente da Carlo Conti, che con la sua consueta ironia ha svelato il casting attraverso un post su Instagram che ha fatto il giro del web. L’annuncio di Carlo Conti tra ironia e intelligenza artificiale. Il direttore artistico del Festival ha scelto una modalità originale per svelare il primo tassello del cast. Utilizzando l’ intelligenza artificiale, Conti si è trasformato in “Carlokan”, un alter ego di Sandokan, pubblicando una foto che lo ritrae nelle vesti del celebre personaggio di Emilio Salgari. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Can Yaman conquista il palco dell'Ariston: sarà al Festival di Sanremo 2026

