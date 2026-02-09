La campagna elettorale di Tutta la città insieme va più veloce
Nel panorama politico di Venezia, verso le elezioni comunali 2026, c'è una lista che è “più avanti” degli altri: Tutta la città insieme. Mentre il centrodestra non ha ancora ufficializzato il candidato, il campo di centrosinistra intorno ad Andrea Martella sta finendo di comporsi e ancora non si.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Approfondimenti su Venezia Elezioni2026
Schifani e la norma fake di La Vardera: "Chi va in tv facendo pubblicità contro il Parlamento fa campagna elettorale"
Schifani commenta la norma proposta da La Vardera, definendola
Presso l'Ambasciata della Federazione Russa, apre la mostra "Più veloce, più in alto, più forte – insieme?", italiani e russi alle Olimpiadi
Presso l’Ambasciata della Federazione Russa si apre la mostra
L'ANELLO DI FUOCO CHE STRAVOLGERÀ IL MONDO - Eclissi solare 17 febbraio 2026
Ultime notizie su Venezia Elezioni2026
Argomenti discussi: Sala di palazzo Cambieri gratuita per la campagna elettorale e referendaria; Elezioni Roma 2027, Gualtieri chiama alle armi partiti e volontari. Sinistra Civica Ecologista: Noi uniti e coerenti; La campagna elettorale francese passa da Tinder; Il Pd contro il centrodestra: La campagna elettorale esca subito dalle scuole.
La campagna elettorale di Tutta la città insieme va più veloceUfficializzata oggi la lista dei candidati: comitati, associazioni, attivisti, esponenti della comunità bengalese. Il candidato sindaco Martini: «Per le municipalità la corsa in solitaria non ha senso ... veneziatoday.it
Messina già in campagna elettorale tra coalizioni divise e outsiderDal confronto interno del centrosinistra, passando per le tensioni nel centrodestra, fino ai movimenti civici, alla sinistra radicale e corse in solitaria, gli scenari elettorale per la prossima prima ... lasicilia.it
Referendum Giustizia: Fasano fa squadra. Al via la campagna per il “Sì” in tutta la provincia facebook
La vicenda del giudice di Cassazione pubblicamente impegnato a favore della campagna del NO, che giudica della ammissibilità di un referendum per il NO, è esemplare. Perché è del tutto ovvio che nessuno ha il diritto di ritenere, perciò solo, che il dott. Alfre x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.