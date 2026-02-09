La campagna elettorale di Tutta la città insieme va più veloce

Nel panorama politico di Venezia, verso le elezioni comunali 2026, c'è una lista che è “più avanti” degli altri: Tutta la città insieme. Mentre il centrodestra non ha ancora ufficializzato il candidato, il campo di centrosinistra intorno ad Andrea Martella sta finendo di comporsi e ancora non si.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Venezia Elezioni2026

Schifani commenta la norma proposta da La Vardera, definendola

Presso l’Ambasciata della Federazione Russa si apre la mostra

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

L'ANELLO DI FUOCO CHE STRAVOLGERÀ IL MONDO - Eclissi solare 17 febbraio 2026

Ultime notizie su Venezia Elezioni2026

Argomenti discussi: Sala di palazzo Cambieri gratuita per la campagna elettorale e referendaria; Elezioni Roma 2027, Gualtieri chiama alle armi partiti e volontari. Sinistra Civica Ecologista: Noi uniti e coerenti; La campagna elettorale francese passa da Tinder; Il Pd contro il centrodestra: La campagna elettorale esca subito dalle scuole.

La campagna elettorale di Tutta la città insieme va più veloceUfficializzata oggi la lista dei candidati: comitati, associazioni, attivisti, esponenti della comunità bengalese. Il candidato sindaco Martini: «Per le municipalità la corsa in solitaria non ha senso ... veneziatoday.it

Messina già in campagna elettorale tra coalizioni divise e outsiderDal confronto interno del centrosinistra, passando per le tensioni nel centrodestra, fino ai movimenti civici, alla sinistra radicale e corse in solitaria, gli scenari elettorale per la prossima prima ... lasicilia.it

Referendum Giustizia: Fasano fa squadra. Al via la campagna per il “Sì” in tutta la provincia facebook

La vicenda del giudice di Cassazione pubblicamente impegnato a favore della campagna del NO, che giudica della ammissibilità di un referendum per il NO, è esemplare. Perché è del tutto ovvio che nessuno ha il diritto di ritenere, perciò solo, che il dott. Alfre x.com