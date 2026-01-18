Primavera | ore 11 La band di Morrone a Lecce per ripartire
Alle ore 11, al Delghi Center di Lecce, la Primavera rossoblù affronta il Lecce in una gara importante prima del ritorno in Salento. La partita, trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60), rappresenta un’occasione per consolidare il lavoro della squadra in vista delle prossime sfide. Un appuntamento che segna il reinizio del percorso stagionale dei giovani talenti, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e l’impegno.
Prima di ritorno in Salento per la Primavera rossoblù, in campo alle 11 al Delghi Center contro il Lecce (diretta su Sportitalia, canale 60). Obiettivo, tornare a sorridere, dopo il brusco passo falso di sette giorni fa a Crespellano contro il Monza, 2-3 e oggi a pari punti dei rossoblù (dopo il pari di ieri con il Torino) nel pieno della lotta per i playoff. Che la squadra di Morrone continua a inseguire decisa, a tre lunghezze di distanza, dopo l’eccellente ritmo tenuto nell’ultima parte del girone d’andata, fatto di 6 risultati utili consecutivi (3 successi e 3 pareggi), prima del già citato ko contro i brianzoli, a strozzare una rincorsa entusiasmante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
