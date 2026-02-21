Latina in festa | 12 carri Eco Band e traffico in tilt per

Latina organizza una grande sfilata di carri allegorici per il Carnevale, con 12 carri colorati pronti a sfilare. La manifestazione, che attira molti spettatori, causa un forte incremento del traffico nel centro cittadino. Le strade si riempiono di musica e allegria mentre le squadre lavorano intensamente per completare le decorazioni. La piazza principale si anima con spettacoli e musica dal vivo, creando un’atmosfera festosa che coinvolge tutta la comunità. La manifestazione continua fino a sera.

La città di Latina si prepara a ospitare la seconda sfilata dei carri allegorici, un evento centrale per le celebrazioni di Carnevale. Dopo un rinvio dovuto alle condizioni meteorologiche avverse, la manifestazione è stata riprogrammata per domenica 22 febbraio, con un programma che si estenderà dalle 14:30 alle 19:00. L’evento prevede la partecipazione di dodici carri che attraverseranno le vie del centro, accompagnati da majorettes, cheerleader, bande musicali e la particolare Eco Band “Drum Dance & Sing”, che si distingue per l’utilizzo di strumenti musicali realizzati con materiali riciclati, promuovendo un messaggio di creatività e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Carnevale 2026, sfilata dei carri e non solo: Latina si prepara a quattro giorni di festa

Carnevale a Latina, domenica di festa nel centro città. Attesa per la sfilata dei carri

