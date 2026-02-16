Ferrari svela il motore l' aerodinamica e il cambio in Bahrain

Ferrari presenta a Bahrain il nuovo motore, l'aerodinamica rivisitata e il cambio aggiornato, puntando a aumentare la velocità in pista. La casa di Maranello ha portato componenti più leggere e più efficienti, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni complessive della monoposto. Durante i test, i tecnici hanno già riscontrato miglioramenti nella tenuta di strada e nella risposta del motore.

Ferrari concentra l'attenzione in Bahrain con un pacchetto aerodinamico aggiornato e una power unit fresca, integrando soluzioni pensate per migliorare la gestione delle prestazioni e l'affidabilità. L'unità 0676 ha totalizzato oltre 4.300 km tra lo shakedown di Fiorano e le due sessioni di collaudo a Barcellona e a Sakhir, segnando un riferimento significativo per le prove di questo ciclo di sviluppo. L'analisi evidenzia una distanza equivalente a circa 14 Gran Premi percorsa senza criticità di affidabilità, con l'eccezione di un arresto del motore nell'ultimo giorno di Sakhir a pochi giri dalla chiusura del long run di Lewis Hamilton.