Ferrari grande lavoro sul motore E quel diffusore è già pronto per l' Australia

12 feb 2026

La Ferrari ha avviato i test in Bahrain concentrandosi sul motore. La squadra lavora sodo sulla power unit, perché la gestione della potenza potrebbe decidere le prime gare. Intanto, il diffusore è già pronto per l'Australia, segno che i tifosi possono aspettarsi novità nelle prossime gare.

La prima giornata di test in Bahrain non è stata la giornata della ricerca delle prestazioni, anche se le previsioni della Fia sembrano rispettate: con i primi sviluppi, i valori velocistici visti nel 2025 saranno certamente raggiunti dai team. Anche la Ferrari non ha fatto eccezione, schierando con Lewis Hamilton e Charles Leclerc una SF-26 dotata della stessa power unit utilizzata a Barcellona. Il programma del Cavallino era, come per i rivali, fortemente concentrato sulla valutazione delle diverse modalità di utilizzo del propulsore a livello di recupero di energia e disponibilità della carica elettrica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

