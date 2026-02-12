Ferrari grande lavoro sul motore E quel diffusore è già pronto per l' Australia

La Ferrari ha avviato i test in Bahrain concentrandosi sul motore. La squadra lavora sodo sulla power unit, perché la gestione della potenza potrebbe decidere le prime gare. Intanto, il diffusore è già pronto per l'Australia, segno che i tifosi possono aspettarsi novità nelle prossime gare.

La prima giornata di test in Bahrain non è stata la giornata della ricerca delle prestazioni, anche se le previsioni della Fia sembrano rispettate: con i primi sviluppi, i valori velocistici visti nel 2025 saranno certamente raggiunti dai team. Anche la Ferrari non ha fatto eccezione, schierando con Lewis Hamilton e Charles Leclerc una SF-26 dotata della stessa power unit utilizzata a Barcellona. Il programma del Cavallino era, come per i rivali, fortemente concentrato sulla valutazione delle diverse modalità di utilizzo del propulsore a livello di recupero di energia e disponibilità della carica elettrica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari, grande lavoro sul motore. E quel diffusore è già pronto per l'Australia Approfondimenti su Ferrari Bahrain Ferrari perfeziona l'aerodinamica: diffusore integrato al supporto dell'ala posteriore La Ferrari ha presentato un nuovo diffusore integrato al supporto dell'ala posteriore, migliorando l’aerodinamica della vettura. Ferrari, SF-26: nuovi colori e novità importanti dai test sul motore Ferrari si prepara al debutto della SF-26, con aggiornamenti sui colori e novità significative emerse durante i test sul motore. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ferrari Bahrain Argomenti discussi: Italrugby, Ferrari: Vittoria contro la Scozia frutto del lavoro del gruppo; Ferrari: in arrivo un premio record fino a 14.900 euro; Un caffè con… Valentina Ferrari – Managing Director; Ferrari, rivedremo il vero Hamilton con le vetture 2026? Lewis racconta il bello della SF-26. Ferrari, raggiunto un grande risultato a Barcellona: i rivali tremano, la SF-26 parte forteLa Ferrari ha messo insieme la distanza di due Gran Premio nel primo giorno di test di Barcellona. I primi riscontri sono positivi. reportmotori.it Ferrari, feedback incoraggianti per la SF-26: la sfida del Bahrain è prontaApproccio mirato all’efficienza lavorativa: Ferrari chiude i test di Barcellona centrando gli obiettivi stimati, preparandosi al meglio per le prove su pista decisive del Bahrain ... virgilio.it Ferrari accende la Luce, debutto al grande pubblico il 25 maggio - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.