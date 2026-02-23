Ferrara | allenatrice condannata per abusi su ginnaste minorenni

Una allenatrice di Ferrara ha subito una condanna per aver commesso abusi su ginnaste minorenni. La palestra della Ginnastica Estense Otello Putinati è finita al centro dell’attenzione dopo le accuse di comportamenti inappropriati. Le giovani atlete, che si allenavano con fiducia, sono state coinvolte in un episodio che ha fatto scalpore nella comunità sportiva. Le indagini hanno portato alla luce un quadro inquietante di violenze che hanno lasciato molti senza parole.

La palestra che ha tradito la fiducia: abusi e violenze nella ginnastica di Ferrara. La palestra della Ginnastica Estense Otello Putinati a Ferrara non è più solo un luogo di allenamento, ma il teatro di una bufera che ha scosso il mondo sportivo locale. Livia Ghetti, allenatrice della società, è stata condannata dal tribunale federale della Federazione Ginnastica d’Italia per una serie di abusi psicologici e fisici ai danni delle sue atlete minorenni. La sentenza, emessa il 13 febbraio 2026, ha messo fine a un periodo buio che va dal luglio 2022 al gennaio 2025, durante il quale Ghetti ha ripetutamente umiliato, insultato e maltrattato le giovani ginnaste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

