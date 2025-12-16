Tesseramenti irregolari di ginnaste Sospesa per sei mesi l’allenatrice Società punita con penalizzazioni

L'Asp Montelupo, rinomata società di ginnastica e pallavolo, si trova al centro di una vicenda controverse legata a tesseramenti irregolari di alcune ginnaste. L'episodio ha portato alla sospensione di sei mesi dell'allenatrice e a penalizzazioni per la società, gettando un'ombra su una realtà storicamente punto di riferimento per giovani atleti della zona.

Da sempre fucina di talenti e punto di riferimento sociale e sportivo per tantissime giovani e giovanissime ginnaste e pallavoliste di Montelupo e non solo, stavolta l’Asp Montelupo finisce sotto i riflettori per una pagina poco edificante della ginnastica italiana. La società del presidente Elio Canzano è infatti finita nel ’calderone’ che ha coinvolto Luciana De Corso, amministratrice della società Terranuova Bracciolini e moglie dell’attuale presidente federale Andrea Facci, nonché collaboratrice tecnica della Nazionale di ritmica. Il Tribunale federale ha infatti condannato De Corso a 10 mesi di sospensione per la violazione di diversi articoli del Codice federale e di quello di Comportamento sportivo del Coni. Lanazione.it

