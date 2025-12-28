fermana bene il primato ma ci sono ancora tante insidie

Proprio in queste ultime ore, smaltiti panettoni e brindisi, la capolista d’Eccellenza Fermana torna ad allenarsi per ripartire di slancio in vista del ritorno in campo in programma il prossimo 11 gennaio con l’insidiosissimo derby esterno in casa della Civitanovaese che ha appena cambiato proprietà e sta lavorando intensamente anche sul mercato. La Fermana attuale però deve essere assolutamente convinta dei propri valori perché avere +4 sulle altre alla prima di ritorno è sinonimo di valori molto alti nel grupo, sia tecnici che morali. A trarre un bilancio di questa situazione arriva proprio da chi questo gruppo, partendo dalla scelta di Augusto Gentilini, lo ha costruito pezzo dopo pezzo, partendo da zero in estate e con un importante ritardo sulle dirette concorrenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

