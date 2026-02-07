Fermana a Fabriano | sfida per il primato ma Cerreto in ripresa e pronto a rendere difficile la vita a Cruciani

La Fermana si prepara a sfidare il Fabriano Cerreto in una partita fondamentale per mantenere il primo posto nel girone. La squadra di Cruciani vuole allungare la serie positiva, ma i padroni di casa, reduci da un buon momento, sono pronti a rendere difficile la vita ai fermani. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre che cercano punti decisivi.

La Fermana si prepara ad affrontare una sfida cruciale per consolidare il primato nel girone, un vero e proprio testa-coda contro il Fabriano Cerreto, fanalino di classifica con 20 punti. La partita, in programma domenica 7 febbraio 2026 alle ore 15:00, si preannuncia tutt’altro che facile, nonostante la posizione in classifica dell’avversario. Il momento è delicato, con la squadra di Roberto Cruciani chiamata a gestire la pressione e a capitalizzare un’occasione potenzialmente decisiva, soprattutto considerando l’importanza dello scontro diretto tra Trodica e Montecchio, le dirette inseguitrici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella quinta giornata del girone di ritorno di Eccellenza, le squadre di Osimana e Fabriano Cerreto hanno subito due sconfitte pesanti.

