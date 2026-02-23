Fermato il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo Sulla pistola c' è il suo dna

Carmelo Cinturrino, un poliziotto, è stato fermato a Rogoredo dopo un episodio in cui ha perso la vita un uomo. La causa è legata all’utilizzo di una pistola su cui sono stati trovati i suoi geni, confermando il suo coinvolgimento. Gli investigatori hanno deciso di bloccarlo per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e sollevato numerosi dubbi sulla gestione della situazione. La sua posizione rimane ancora da chiarire completamente.

La Polizia di stato ha eseguito il fermo di Carmelo Cinturrino  su disposizione della procura della Repubblica di Milano. Il poliziotto è accusato di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri, 26 anni, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, a Milano. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile e dalla scientifica, coordinate dal pubblico ministero Giovanni Tarzia. Secondo gli investigatori, a carico dell’agente vi sarebbe un insieme di elementi: le dichiarazioni di alcuni testimoni, gli interrogatori di quattro colleghi presenti sul posto – indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso – le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e davanti al commissariato Mecenate, oltre all’analisi del traffico telefonico degli agenti e della vittima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

