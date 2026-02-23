Fermato il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo Sulla pistola c' è il suo dna

Carmelo Cinturrino, un poliziotto, è stato fermato a Rogoredo dopo un episodio in cui ha perso la vita un uomo. La causa è legata all’utilizzo di una pistola su cui sono stati trovati i suoi geni, confermando il suo coinvolgimento. Gli investigatori hanno deciso di bloccarlo per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e sollevato numerosi dubbi sulla gestione della situazione. La sua posizione rimane ancora da chiarire completamente.

La Polizia di stato ha eseguito il fermo di Carmelo Cinturrino su disposizione della procura della Repubblica di Milano. Il poliziotto è accusato di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri, 26 anni, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, a Milano. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile e dalla scientifica, coordinate dal pubblico ministero Giovanni Tarzia. Secondo gli investigatori, a carico dell’agente vi sarebbe un insieme di elementi: le dichiarazioni di alcuni testimoni, gli interrogatori di quattro colleghi presenti sul posto – indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso – le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e davanti al commissariato Mecenate, oltre all’analisi del traffico telefonico degli agenti e della vittima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha ucciso MansouriCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver ucciso Mansouri a Rogoredo.

Milano: sparatoria Rogoredo, fermato il poliziotto che ha ucciso Mansouri (2)Un poliziotto ha sparato e ucciso un giovane a Milano, a causa di un intervento in zona Rogoredo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: In manette Carmelo Cinturrino: è il poliziotto che ha sparato e ucciso il pusher a Rogoredo; Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente indagato per l'omicidio di Rogoredo; Un inseguimento da film: SUV a 160 km/h, ma è un poliziotto; Corsico (MI), spaccio di droga: la Polizia di Stato arresta due persone.

Rogoredo, svolta nell’inchiesta: fermato il poliziotto che sparò a Mansouri. L’accusa è di omicidio volontarioFermato a Milano l’assistente capo Carmelo Cinturrino per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso a Rogoredo il 26 gennaio. Decisive testimonianze, analisi scientifiche e chat tra agenti ... panorama.it

Ucciso dal poliziotto a Rogoredo, fermato l’agente Carmelo Cinturrino: La pistola è stata messa dopo accanto a MansouriMolti indizi convergenti, arrivati finanche dalle dichiarazioni dei colleghi che erano con lui sulle scena del crimine. E poi quelle impronte digitali mancanti sulla pistola che Abderrahim Mansouri, u ... ilfattoquotidiano.it

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher di Rogoredo. Il pm: «C'è il rischio che uccida ancora» - facebook.com facebook

Matteo Salvini, sull’omicidio di Rogoredo, diceva di stare “con il poliziotto senza se e senza ma”. Giorgia Meloni parlava di “doppiopesismo di certa parte della magistratura”. Oggi il poliziotto è stato fermato per omicidio volontario. Forse qualche “se” e qualche x.com