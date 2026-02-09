Carta d' identità e passaporto falsi scoperto e arrestato alla stazione

Alla stazione ferroviaria, un uomo stava tentando di preparare una carta d’identità falsa, ma è stato notato e fermato dalla polizia prima di riuscire a uscire. È stato arrestato sul posto, mentre cercava di passare inosservato.

Si prepara una carta d'identità falsa, valida per l'espatrio, ma non va oltre la stazione ferroviaria e viene arrestato. Nella serata di sabato 7 febbraio intorno alle 22.30, la polizia locale di San Donà di Piave, nel corso di uno dei costanti servizi di controllo del territorio ha portato a.

