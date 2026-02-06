A Hong Kong, alcuni cani e gatti mostrano carte d’identità simili a quelle degli esseri umani. Le foto che circolano online, dove animali domestici posano con documenti in mano, hanno fatto il giro del web. Ma dietro questa scena sembra esserci qualcos’altro.

Le immagini che ritraggono cani e gatti di Hong Kong con in posa una carta d’identità impeccabile, del tutto simile a quella dei loro padroni, hanno inondato le bacheche social di tutto il mondo. Questo fenomeno ha generato un’ondata di ammirazione, portando molti a credere che la metropoli asiatica avesse introdotto una burocrazia rivoluzionaria per elevare gli animali al rango di cittadini ufficiali. Tuttavia, scavando sotto la superficie di queste grafiche accattivanti, emerge una realtà meno istituzionale ma altrettanto affascinante, dove il marketing si intreccia con la solidarietà. Questi documenti, che imitano fedelmente le Smart ID card dei residenti umani, non sono rilasciati da alcun ufficio governativo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - A Hong Kong cani e gatti hanno la carta d’identità: ma è davvero così o c’è altro?

