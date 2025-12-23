Violenta rissa al bar volano sedie e tavolini | due feriti in ospedale e 8 giovani denunciati

Far West a Firenze, rissa con lanci di cartelli stradali e cocaina nel bagno: bar chiuso dal questore - Sospesa per 15 giorni la licenza di un bar a Firenze dopo una rissa e vari episodi di disturbo e consumo eccessivo di alcolici. virgilio.it

Rissa con uso di bottiglie di vetro, sospesa la licenza a bar di Porta al Prato - Da oggi, 17 dicembre, è scattata la sospensione della licenza per 15 giorni per un pubblico esercizio di via Ponte alle Mosse nel comune di Firenze ... gonews.it

La violenta rissa iniziata all’interno del locale era proseguita anche nel piazzale antistante, provocando serie lesioni alle due vittime, una delle quali ferita al fianco anche da una coltellata. #JustTV - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.