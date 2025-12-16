Accoltella un barista fuori da un locale e poi getta l'arma in un cassonetto | arrestato 31enne

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato un barista fuori da un locale a Sarezzo, Brescia, e aver poi gettato l’arma in un cassonetto. La vittima, un 55enne di nome Andrei Zakabluk, è deceduta nel luogo dell’aggressione. L’episodio ha destato grande attenzione nella comunità locale.

