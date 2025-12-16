Accoltella un barista fuori da un locale e poi getta l'arma in un cassonetto | arrestato 31enne

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato un barista fuori da un locale a Sarezzo, Brescia, e aver poi gettato l’arma in un cassonetto. La vittima, un 55enne di nome Andrei Zakabluk, è deceduta nel luogo dell’aggressione. L’episodio ha destato grande attenzione nella comunità locale.

Omicidio a Sarezzo (Brescia): un 55enne è stato ucciso fuori dal bar bar Bellavista. La vittima si chiamava Andrei Zakabluk. Arrestato un 31enne. Il coltello è stato trovato in un cassonetto. Fanpage.it BARISTA ACCOLTELLATO, AGGRESSIONE IN PIENO GIORNO | 28/04/2023 Accoltellato fuori da un locale a Sarezzo, barista 55enne muore in ospedale - Il coltello trovato in un cassonetto; i carabinieri indagano sul movente dell'omicidio ... rainews.it

