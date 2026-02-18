E' morto il giornalista Mimmo Liguoro storico volto del TG2 e del TG3

Mimmo Liguoro, noto giornalista e volto storico della Rai, è morto a Roma. La causa è legata a complicazioni di una lunga malattia. Nato a Torre del Greco nel 1941, Liguoro ha dedicato la vita all’informazione, conducendo il TG2 tra il 1982 e il 1995 e poi il TG3 fino al 2006. Durante la sua carriera, ha seguito eventi importanti e ha guidato molte edizioni del telegiornale con professionalità. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il giornalismo italiano. La Rai ha annunciato il suo addio ufficiale.

È morto a Roma Mimmo Liguoro, giornalista italiano e volto storico dell’informazione Rai. Nato a Torre del Greco il 16 luglio 1941, è stato redattore capo e conduttore del TG2 dal 1982 al 1995 e successivamente del TG3 fino al 2006. Nel corso della sua carriera in RAI ha curato rubriche di cultura e attualità come Pegaso, antesignana dei programmi di approfondimento giornalistico fuori dai telegiornali, oltre a Gulliver, TG3 Cultura e spettacolo e TG2 Mattina. Negli anni ’80 condusse l’edizione di mezza sera del TG2, segnando una fase innovativa per l’informazione televisiva. Tra le principali telecronache, la visita del presidente USA Bill Clinton ad Anzio, l’elezione di Francesco Cossiga al Quirinale e i congressi dei maggiori partiti italiani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

