Raccontare il Medio Oriente | incontro a Padova con il giornalista curdo Shorsh Surme

Sabato a Padova si tiene un incontro con il giornalista curdo Shorsh Surme. L’appuntamento si chiama “Raccontare il Medio Oriente” e punta a spiegare le ultime novità e i problemi della regione. La conferenza è aperta a tutti e offre l’occasione di capire meglio cosa sta succedendo in Medio Oriente, con un approfondimento diretto e senza fronzoli.

Un’occasione di approfondimento e dialogo sul Medio Oriente e sulle sue dinamiche più attuali. Sabato 21 febbraio a Padova è in programma l’incontro “Raccontare il Medio Oriente”, una conferenza dialogata con il giornalista curdo Shorsh Surme, dedicata all’analisi dell’attualità e della questione curda. L’iniziativa propone uno sguardo diretto e informato sugli ultimi sviluppi dell’area mediorientale, attraverso il racconto di chi segue da vicino i contesti politici, sociali e culturali della regione. A introdurre e moderare l’incontro sarà Aurora d’Agostino, avvocata e copresidente dell’Associazione Nazionale Giuristi Democratici, che guiderà il confronto e il dialogo con il pubblico.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

