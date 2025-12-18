Turismo a Napoli boom senza regole e città bloccata Troisi | Puntare sulle competenze prima che sia troppo tardi
Napoli vive un momento di fermento turistico, ma senza un'adeguata pianificazione rischia di perdere il suo equilibrio. La transizione verso il settore turistico è avvenuta senza strumenti efficaci, lasciando la città in balia di un boom senza regole e con un tessuto produttivo in crisi. Puntare sulle competenze e su una gestione consapevole diventa fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile e duraturo, evitando che il progresso si trasformi in caos.
“Napoli è passata da una città con oltre 50mila operai a una realtà in cui quella dimensione produttiva è stata completamente azzerata, senza che la transizione verso il turismo fosse accompagnata da competenze, strumenti e governo del fenomeno ”. È l’analisi di Nicola Troisi, segretario del Movimento Libero e Autonomo, che interviene sul rapporto tra sviluppo turistico, lavoro e formazione professionale nel capoluogo partenopeo, evidenziando criticità “ormai strutturali, che sono purtroppo ogni giorno agli onori della cronaca”. Secondo Troisi, la scelta di puntare quasi esclusivamente sull’accoglienza e sull’economia turistica, senza una visione integrata, ha prodotto effetti evidenti sulla vita quotidiana dei cittadini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
