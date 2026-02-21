Al forum in masseria Riforme Casellati rilancia | Il premierato si farà
A Grosseto, al forum tenuto in una masseria, si discute di riforme e stabilità politica. Casellati afferma con convinzione che il progetto di introdurre il premierato si realizzerà, sfidando le incertezze attuali. Il clima, tra nuvole e schiarite, riflette le tensioni del momento. La discussione si concentra sulle possibili modifiche costituzionali e sull’impatto che potrebbero avere sul governo. La giornata, tra confronti e confronti diretti, continua con un’attenzione crescente.
Pistolesi (Grosseto) In un clima di profonda incertezza la parola d’ordine è stabilità. Così anche fuori dal pluristellato resort di Saturnia dove il sole fa capolino a puntate: sbuca dalle nuvole fitte e picchietta sornione le montagne felpate della Maremma. Cercano stabilità le imprese, cerca stabilità il governo in un contesto internazionale sempre più incerto e con all’orizzonte un referendum sulla giustizia capace di provocare tensioni. Due variabili ad alto tasso di pericolosità per un esecutivo che punta ad arrivare liscio e senza scossoni al 2027 per poi presentarsi a elezioni potendosi affiggere sulla giacca la spilla del governo più duraturo dall’Unità d’Italia.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Riforme: Casellati, 'premierato si può approvare entro fine legislatura'Il tema delle riforme istituzionali prosegue il suo iter parlamentare.
Imprenditori e startupper under 40 al Ministro Casellati: “Vada avanti con le riforme. Il Premierato non è di destra, è una riforma per il Paese”Imprenditori e startupper under 40 si sono rivolti al Ministro Casellati chiedendo di proseguire con le riforme.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Forum in Masseria, al via la sesta edizione. Focus su agricoltura, energia e imprese. GLI INTERVENTI: Pichetto, La Pietra, Zoppas, Giansanti, Granelli; Forum in Masseria, Winter Edition alle Terme di Saturnia: la Presidente Brancaccio nel panel con il Ministro Foti - ANCE; Italia 2026, la sfida del nuovo equilibrio globale: politica e imprese a confronto al Forum in Masseria di Bruno Vespa; Al forum in masseria di Vespa il sindaco Biondi rilancia L'Aquila capitale italiana della cultura 2026.
Al forum in masseria. Riforme, Casellati rilancia: Il premierato si faràSfilata di ministri alla kermesse di Bruno Vespa. Parola d’ordine: stabilità. Pichetto Fratin: decreto bollette, una boccata d’aria per le imprese italiane. msn.com
La masseria invernale di Vespa. Pichetto: «Sì al nucleare entro l’estate»Non sarà la terza Camera, come da anni ormai ci siamo abituati a chiamare Porta a Porta, ma pure qui – tra le valli della Maremma che ospitano le Terme di ... ilmessaggero.it
Il 25 febbraio partecipa alla 15ª edizione del #ForumLAVORO, che si svolgerà in live streaming e presso il Forum Monzani di Modena. Un evento che offrirà una panoramica completa e aggiornata sulle principali Riforme del lavoro attese nel 2026. Tra i temi - facebook.com facebook
Oggi al Forum in Masseria alle Terme di Saturnia, nel panel “ #Semplificazione normativa e governance. Istituzioni più efficienti per il futuro”, con Francesco Greco e Fabio Pinelli, ho risposto alle domande di Bruno Vespa premettendo che questo è il Governo x.com