Al forum in masseria Riforme Casellati rilancia | Il premierato si farà

A Grosseto, al forum tenuto in una masseria, si discute di riforme e stabilità politica. Casellati afferma con convinzione che il progetto di introdurre il premierato si realizzerà, sfidando le incertezze attuali. Il clima, tra nuvole e schiarite, riflette le tensioni del momento. La discussione si concentra sulle possibili modifiche costituzionali e sull’impatto che potrebbero avere sul governo. La giornata, tra confronti e confronti diretti, continua con un’attenzione crescente.

Pistolesi (Grosseto) In un clima di profonda incertezza la parola d’ordine è stabilità. Così anche fuori dal pluristellato resort di Saturnia dove il sole fa capolino a puntate: sbuca dalle nuvole fitte e picchietta sornione le montagne felpate della Maremma. Cercano stabilità le imprese, cerca stabilità il governo in un contesto internazionale sempre più incerto e con all’orizzonte un referendum sulla giustizia capace di provocare tensioni. Due variabili ad alto tasso di pericolosità per un esecutivo che punta ad arrivare liscio e senza scossoni al 2027 per poi presentarsi a elezioni potendosi affiggere sulla giacca la spilla del governo più duraturo dall’Unità d’Italia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Riforme: Casellati, 'premierato si può approvare entro fine legislatura'Il tema delle riforme istituzionali prosegue il suo iter parlamentare.

Imprenditori e startupper under 40 al Ministro Casellati: “Vada avanti con le riforme. Il Premierato non è di destra, è una riforma per il Paese”Imprenditori e startupper under 40 si sono rivolti al Ministro Casellati chiedendo di proseguire con le riforme.

