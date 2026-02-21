Al forum in masseria Riforme Casellati rilancia | Il premierato si farà

Da quotidiano.net 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Grosseto, al forum tenuto in una masseria, si discute di riforme e stabilità politica. Casellati afferma con convinzione che il progetto di introdurre il premierato si realizzerà, sfidando le incertezze attuali. Il clima, tra nuvole e schiarite, riflette le tensioni del momento. La discussione si concentra sulle possibili modifiche costituzionali e sull’impatto che potrebbero avere sul governo. La giornata, tra confronti e confronti diretti, continua con un’attenzione crescente.

al forum in masseria riforme casellati rilancia il premierato si far224
© Quotidiano.net - Al forum in masseria. Riforme, Casellati rilancia: "Il premierato si farà"

Pistolesi (Grosseto) In un clima di profonda incertezza la parola d’ordine è stabilità. Così anche fuori dal pluristellato resort di Saturnia dove il sole fa capolino a puntate: sbuca dalle nuvole fitte e picchietta sornione le montagne felpate della Maremma. Cercano stabilità le imprese, cerca stabilità il governo in un contesto internazionale sempre più incerto e con all’orizzonte un referendum sulla giustizia capace di provocare tensioni. Due variabili ad alto tasso di pericolosità per un esecutivo che punta ad arrivare liscio e senza scossoni al 2027 per poi presentarsi a elezioni potendosi affiggere sulla giacca la spilla del governo più duraturo dall’Unità d’Italia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Riforme: Casellati, 'premierato si può approvare entro fine legislatura'Il tema delle riforme istituzionali prosegue il suo iter parlamentare.

Imprenditori e startupper under 40 al Ministro Casellati: “Vada avanti con le riforme. Il Premierato non è di destra, è una riforma per il Paese”Imprenditori e startupper under 40 si sono rivolti al Ministro Casellati chiedendo di proseguire con le riforme.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Forum in Masseria, al via la sesta edizione. Focus su agricoltura, energia e imprese. GLI INTERVENTI: Pichetto, La Pietra, Zoppas, Giansanti, Granelli; Forum in Masseria, Winter Edition alle Terme di Saturnia: la Presidente Brancaccio nel panel con il Ministro Foti - ANCE; Italia 2026, la sfida del nuovo equilibrio globale: politica e imprese a confronto al Forum in Masseria di Bruno Vespa; Al forum in masseria di Vespa il sindaco Biondi rilancia L'Aquila capitale italiana della cultura 2026.

al forum in masseriaAl forum in masseria. Riforme, Casellati rilancia: Il premierato si faràSfilata di ministri alla kermesse di Bruno Vespa. Parola d’ordine: stabilità. Pichetto Fratin: decreto bollette, una boccata d’aria per le imprese italiane. msn.com

al forum in masseriaLa masseria invernale di Vespa. Pichetto: «Sì al nucleare entro l’estate»Non sarà la terza Camera, come da anni ormai ci siamo abituati a chiamare Porta a Porta, ma pure qui – tra le valli della Maremma che ospitano le Terme di ... ilmessaggero.it