FC 26 SBC Upgrade Eroi Misti 88+ | Requisiti e Analisi

EA Sports lancia un nuovo SBC Upgrade che garantisce un Eroe con valutazione 88 o superiore. La particolarità di questo pacchetto “Misto” è che include diverse versioni degli Eroi rilasciate finora, offrendo la possibilità di trovare pezzi pregiati per il proprio club. Il Premio: Cosa puoi trovare?. Contenuto: 1x Pacchetto Eroi misti 88+ (Non scambiabile).. Frequenza: La sfida è ripetibile (si riattiva ogni 2 giorni).. Scadenza: Disponibile per i prossimi 7 giorni.. Requisiti delle 2 Sfide. Per tentare la fortuna con il pacchetto Eroi, è necessario completare queste due rose: Rosa con valutazione 85: Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

