fc 26 sbc kalidou koulibaly fantasy fc

EA Sports ha lanciato una sfida creazione rosa (SBC) dedicata a Kalidou Koulibaly, dopo aver pubblicato il primo team della promo Fantasy FC. La causa è l’interesse crescente dei giocatori, che cercano di ottenere il difensore senegalese. La sfida richiede di completare alcuni obiettivi specifici e offre ricompense interessanti. I fan seguono con attenzione i passaggi necessari per aggiungere Koulibaly alla propria squadra. La sfida rimane aperta fino a nuovo avviso.

La promo Fantasy FC entra nel vivo e, dopo il rilascio del Team 1, EA Sports ha reso disponibile una delle Sfide Creazione Rosa (SBC) più attese: Kalidou Koulibaly. Il centrale dell'Al Hilal è una vera certezza per chiunque cerchi un difensore fisico capace di dominare l'area di rigore. La Carta: Statistiche e PlayStyles. Koulibaly parte con un OVR di 88 e statistiche che lo rendono già un "meta player" assoluto. Grazie ai possibili upgrade legati alle prestazioni dell'Al Hilal, questa carta potrebbe toccare vette altissime. Velocità: 85 (fondamentale per un DC così massiccio). Difesa: 88. Fisico: 90.