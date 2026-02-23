Farmaci contro il colesterolo | molti effetti collaterali sui bugiardini sono sbagliati

Una maxi-analisi dimostra che molti effetti collaterali riportati sui bugiardini dei farmaci contro il colesterolo sono inaccurati. La causa principale risulta spesso essere l’aspettativa di effetti indesiderati o altri fattori esterni, piuttosto che le statine stesse. Questa scoperta potrebbe cambiare il modo in cui vengono comunicati i rischi ai pazienti. La ricerca ha coinvolto numerosi studi clinici e analisi di dati reali.

Le statine sono ancora oggi tra i farmaci più prescritti al mondo per ridurre il colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo. Eppure, da anni, una parte dei pazienti teme i possibili effetti collaterali riportati nei foglietti illustrativi, dalla perdita di memoria a dolori muscolari, passando per disturbi del sonno, depressione e aumento di peso. Una nuova analisi pubblicata su The Lancet ridimensiona in modo importante quelle preoccupazioni: la maggior parte degli effetti indesiderati elencati nei bugiardini non sarebbe realmente causata dalle statine. Ecco cosa è emerso da una revisione condotta dai ricercatori dell'University of Oxford. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dai dosaggi agli effetti collaterali "spaventosi": come leggere il foglio illustrativo dei farmaciScoprire come leggere correttamente il foglio illustrativo di un farmaco è fondamentale per un uso consapevole e sicuro.

Ema ritira i farmaci contenenti levamisolo: “Rischi di gravi effetti collaterali”L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha deciso di ritirare i farmaci contenenti levamisolo, dopo aver riscontrato forti preoccupazioni sui rischi di gravi effetti collaterali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Garattini: I farmaci? L'interesse per il Pil è superiore a quello per la gente. E le farmacie ormai sono bazar, vendono porcherie; Statine, la verità che non ti aspetti: sfatati i miti sugli effetti collaterali; SLA, dopo la scomparsa di Eric Dane quali sono le nuove armi che stanno cambiando il futuro delle cure; Bastano 48 ore di questa dieta per ridurre del 10% il colesterolo cattivo: i risultati di uno studio.

Quando non prendere più la pillola contro il colesteroloScopri quando non prendere più la pillola contro il colesterolo e i rischi associati alla sospensione della terapia con statine. microbiologiaitalia.it

I farmaci contro il colesterolo privi di molti effetti avversi attribuitiLe statine, farmaci anti-colesterolo, non causano la maggior parte degli effetti collaterali elencati sui loro bugiardini. È il risultato di una revisione di studi pubblicata su Lancet e condotta ... ansa.it

Una nuova ricerca rassicura sui presunti effetti collaterali delle statine, i principali farmaci anti-colesterolo, ridimensionando i timori. Qui i dettagli - facebook.com facebook