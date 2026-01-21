Dai dosaggi agli effetti collaterali spaventosi | come leggere il foglio illustrativo dei farmaci

Scoprire come leggere correttamente il foglio illustrativo di un farmaco è fondamentale per un uso consapevole e sicuro. La dottoressa Camilla Ferri fornisce indicazioni semplici e pratiche per comprendere dosaggi, effetti collaterali e altre informazioni essenziali. Un approccio informato permette di assumere i medicinali con maggiore tranquillità, evitando fraintendimenti e preoccupazioni inutili.

Quando si acquista un nuovo farmaco spesso ci si ritrova davanti un lunghissimo foglio illustrativo (detto anche “bugiardino”), ricco di informazioni e a volte difficile da decifrare, proprio perché fin troppo pieno di nozioni. Per questo è fondamentale capire come è strutturato il “bugiardino”, come leggerlo per poter avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per assumere il farmaco in sicurezza. Lo ha spiegato a Gazzetta Active la dottoressa Camilla Ferri, coordinatrice della farmacia ospedaliera del Gruppo San Donato e direttrice dell’UOC farmacia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

