Dai dosaggi agli effetti collaterali spaventosi | come leggere il foglio illustrativo dei farmaci

Scoprire come leggere correttamente il foglio illustrativo di un farmaco è fondamentale per un uso consapevole e sicuro. La dottoressa Camilla Ferri fornisce indicazioni semplici e pratiche per comprendere dosaggi, effetti collaterali e altre informazioni essenziali. Un approccio informato permette di assumere i medicinali con maggiore tranquillità, evitando fraintendimenti e preoccupazioni inutili.

