Ema ritira i farmaci contenenti levamisolo | Rischi di gravi effetti collaterali

L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha deciso di ritirare i farmaci contenenti levamisolo, dopo aver riscontrato forti preoccupazioni sui rischi di gravi effetti collaterali. La decisione arriva in seguito a studi che hanno evidenziato possibili danni alla salute dei pazienti, tra cui problemi neurologici e immunitari. In particolare, l’Ema ha sottolineato che l’uso di questi farmaci potrebbe provocare complicazioni serie, spingendo le autorità a intervenire subito per tutelare i consumatori.

Il Comitato per la sicurezza ( Prac ) dell’Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato il ritiro dal mercato Ue dei medicinali contenenti levamisolo, principio attivo utilizzato per il trattamento delle infezioni da vermi parassiti. Gli esperti del Prac si sono espressi con un parere, stilato dopo una revisione della sicurezza del farmaco a livello dell’Unione europea, in cui si sottolinea che “i benefici di questi medicinali non superano più i rischi ” e hanno evidenziato “un raro, ma grave effetto collaterale “: la leucoencefalopatia, “che colpisce la sostanza bianca del cervello “. Lo comunica l’agenzia regolatoria europea dopo l’ultima riunione del Prac, dal 9 al 12 febbraio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ema ritira i farmaci contenenti levamisolo: “Rischi di gravi effetti collaterali” Ema ritira dal mercato dell’Ue i farmaci contenenti levamisolo, quali sono i rischi L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha deciso di ritirare dal mercato dell’Unione europea tutti i farmaci che contengono levamisolo, un principio attivo usato per combattere le infezioni da vermi parassiti. Ema ritira levamisolo, i rischi del farmaco per la sostanza bianca del cervello anche dopo una singola dose L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha deciso di ritirare dal mercato tutti i farmaci contenenti levamisolo dopo aver scoperto che anche una sola assunzione può danneggiare le cellule della sostanza bianca del cervello. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Antiparassitari intestinali, l’Ema raccomanda il ritiro dei farmaci a base di levamisolo e indica i sintomi da sorvegliare; Farmaci. L’Ema ritira dal commercio il levamisolo. Rischio danni cerebrali gravi anche dopo una singola dose; Farmaci, Ema ritira dal commercio il lavamisolo per rischio leucoencefalopatia: quali medicine lo contengono; Ema, raccomandato il ritiro dal mercato Ue di tutti i medicinali a base di levamisolo. Ema ritira i farmaci con lavamisolo per rischio leucoencefalopatia: quali sonoLa raccomandazione di togliere dal mercato europeo di tutti i medicinali che contengono questo principio attivo è arrivata dal Comitato per la sicurezza dell’Agenzia europea del farmaco ... tg24.sky.it Ema ritira levamisolo, i rischi del farmaco per la sostanza bianca del cervello anche dopo una singola doseLevamisolo ritirato, la decisione dell'Ema e i rischi del farmaco che attacca la sostanza bianca del cervello dopo una singola dose ... virgilio.it Ema ritira dal mercato dell’Ue i farmaci contenenti levamisolo, quali sono i rischi x.com Ema ritira il lavamisolo: rischio leucoencefalopatia. Quali farmaci lo contengono - facebook.com facebook