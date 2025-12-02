Pesca Lollobrigida | Proposta Ue inaccettabile la modificheremo in Agrifish dicembre
Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Sulla pesca "riteniamo inaccettabile la proposta della Commissione europea di quest'anno e lavoreremo nell'Agrifish di dicembre in cui si consolida la proposta o si modifica, come noi faremo sicuramente". E' quanto ha affermato il ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida a margine dell'assemblea generale di Alis. "Abbiamo sostenuto che c'è necessità di una moratoria della riduzione delle giornate di pesca - ha spiegato il ministro - proprio ieri ho incontrato il mio collega spagnolo Planas con il quale lo scorso anno abbiamo condiviso, anche insieme alla Francia, una posizione molto ferma che ha permesso di evitare riduzioni catastrofiche che venivano proposte alla commissione". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Marco Simiani. . FERMO PESCA TOSCANA Il ministro Lollobrigida non può limitarsi ad ammettere i ritardi: deve intervenire subito. Occorre: sbloccare immediatamente i pagamenti, aprire un confronto serio sulle giornate di pesca, rivedere le norme c - facebook.com Vai su Facebook
: , -> instagram.com/p/DRhXHFbjYBO/… #MarcoSimiani #pesca #fermopesca #Toscana #economia #ambiente #agricoltura Vai su X
Pesca, Lollobrigida: "Proposta Ue inaccettabile, la modificheremo in Agrifish dicembre" - il ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida a margine dell'assemblea generale di Alis. Da adnkronos.com
Pesca in Puglia a rischio: Coldiretti lancia l’allarme sulle nuove misure UE - Coldiretti Pesca Puglia denuncia l’impatto devastante delle proposte UE sulla flotta locale e chiede interventi urgenti del Governo. trmtv.it scrive
Pac Post 2027, l'Italia ribadisce il no alla proposta della Commissione Ue - Il ministro Lollobrigida ha parlato al Consiglio Agrifish di passi avanti della Commissione non risolutivi sul budget agricolo e sull'architettura generale. Segnala agronotizie.imagelinenetwork.com
Lollobrigida, 'no a tagli Ue, risorse per pesca siano adeguate' - L'Italia crede "che sia necessario specificare all'interno del prossimo bilancio Ue" a lungo termine (2028- Scrive ansa.it
Lollobrigida, "proposta nuova Pac piace solo a Commissione Ue" - "Al momento pare che la proposta della Commissione Ue" sulla Pac post 2027 "la condivida solo la Commissione. Scrive ansa.it
Lollobrigida: "Mare risorsa cardine, per anni Ue ha sacrificato produzione pesca" - Le sfide più urgenti legate alla Blue Economy riguardano “la valorizzazione del mare da ogni punto di vista, in una nazione che ha tre quarti della sua esposizione di confine sul mare”. Scrive adnkronos.com