Al Consiglio d' Europa una proposta per rendere il modello Albania conforme al diritto internazionale

Ilfoglio.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio d'Europa propone un nuovo modello di accordo per allineare le pratiche di gestione migratoria dell'Albania al diritto internazionale. L'obiettivo è facilitare il rimpatrio dei richiedenti asilo respinti o senza diritto di soggiorno e esternalizzare la gestione delle procedure migratorie, garantendo maggiori standard di conformità e cooperazione internazionale.

 "Elaborare un modello di accordo, conforme al diritto internazionale, per il rimpatrio dei richiedenti asilo respinti o privi del diritto di soggiorno e per l'esternalizzazione della gestione migratoria". Anche attraverso l'utilizzo di "hub" che gli Stati membri del Consiglio d'Europa potrebbero attivare in collaborazione con Paesi terzi. È una delle quattro proposte messe sul tavolo dal segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset alla riunione dei ministri in corso a Strasburgo sull'immigrazione. Il consiglio d'Europa - da non confondere con il consiglio europeo - è un organismo sovranazionale che non fa parte della Ue e al quale aderiscono 46 paesi che si occupa di democrazia, diritti umani, identità culturale europea e della ricerca di soluzioni ai problemi sociali europei. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

al consiglio d europa una proposta per rendere il modello albania conforme al diritto internazionale

© Ilfoglio.it - Al Consiglio d'Europa una proposta per rendere il modello Albania conforme al diritto internazionale

Al Consiglio d'Europa una proposta per rendere il modello Albania conforme al diritto internazionale - Il documento è stato presentato dal segretario generale del Consiglio Alain Berset su richiesta di nove paesi tra cui l'Italia e mira a "elaborare un modello" che non leda il rispetto dei diritti uman ... Lo riporta ilfoglio.it