Al Consiglio d' Europa una proposta per rendere il modello Albania conforme al diritto internazionale

Il Consiglio d'Europa propone un nuovo modello di accordo per allineare le pratiche di gestione migratoria dell'Albania al diritto internazionale. L'obiettivo è facilitare il rimpatrio dei richiedenti asilo respinti o senza diritto di soggiorno e esternalizzare la gestione delle procedure migratorie, garantendo maggiori standard di conformità e cooperazione internazionale.

Elaborare un modello di accordo, conforme al diritto internazionale, per il rimpatrio dei richiedenti asilo respinti o privi del diritto di soggiorno e per l'esternalizzazione della gestione migratoria". Anche attraverso l'utilizzo di "hub" che gli Stati membri del Consiglio d'Europa potrebbero attivare in collaborazione con Paesi terzi. È una delle quattro proposte messe sul tavolo dal segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset alla riunione dei ministri in corso a Strasburgo sull'immigrazione. Il consiglio d'Europa - da non confondere con il consiglio europeo - è un organismo sovranazionale che non fa parte della Ue e al quale aderiscono 46 paesi che si occupa di democrazia, diritti umani, identità culturale europea e della ricerca di soluzioni ai problemi sociali europei.

