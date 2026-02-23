Famiglia nel bosco lo psicologo Cantelmi | Gravi violazioni pronti richiesta di ricusazione ed esposto all' ordine degli psicologi

Il dottor Cantelmi denuncia gravi violazioni da parte di una testista che ha pubblicato commenti offensivi sui social riguardo a una famiglia nel bosco. La donna ha espresso giudizi pesanti senza basi, suscitando preoccupazione tra gli esperti. Per tutelare l’immagine dei soggetti coinvolti, lo psicologo sta preparando una richiesta di ricusazione e un esposto all’ordine degli psicologi. La vicenda si sta sviluppando in queste ore, lasciando molti interrogativi aperti.

Il commento del consulente della famiglia Trevallion dopo il caso dei post contro i due genitori pubblicati dalla professionista incaricata di eseguire i test "Ho letto con stupore alcuni post sui social in cui la testista condivide gravissimi giudizi sulla cosiddetta famiglia del bosco. Se le cose stanno così, si tratta di una grave violazione deontologica: chi esprime giudizi pubblici, secondo quanto previsto dal regolamento deontologico dell’Ordine degli Psicologi, non può assumere incarichi peritali sul caso stesso". Sono le dichiarazioni, all'Adnkronos, è lo psicologo e psicoterapeuta Tonino Cantelmi, consulente della famiglia Trevallion riguardo alla perizia tecnica disposta dal tribunale per i minorenni dell’Aquila nel procedimento che riguarda la cosiddetta “famiglia nel bosco”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

