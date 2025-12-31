Maiorino M5s | Noi garantisti anche con Hannoun La destra è ipocrita

Maiorino del Movimento 5 Stelle evidenzia come la destra dimostri un atteggiamento ipocrita nei confronti del garantismo, applicandolo in modo selettivo. Secondo lui, infatti, le accuse rivolte a esponenti della destra vengono spesso sottoposte a lunghe procedure, mentre in altri casi si tende a minimizzare o a bypassare le garanzie. Un’osservazione volta a sottolineare le incoerenze percepite nel campo politico rispetto ai principi di giustizia e rispetto delle norme.

