Famiglia nel bosco il diario di uno scontro di civiltà con caciara politica | lo Stato diventa di sinistra la famiglia di destra

Palmoli (Chieti) – La storia della famiglia nel bosco di Palmoli potrebbe avere un normale iter giudiziario, affidato come si conviene a giudici, assistenti sociali, periti e altre figure che hanno non solo il dovere, ma anche le competenze per occuparsene. Poiché però si svolge in Italia, sta diventando un tipico “caso” di quelli su cui più si parla e meno se ne capisce, un polverone mediatico e politico dove, a forza di contendere, si perde di vista l’oggetto. Con le tipiche complicazioni sentimentali, ma come?, i bambini senza papà a Natale!, che purtroppo con la legge c’entrano nulla. Ma si sa, noi italiani siamo buoni per definizione, e poi i figli so’ pezzi ‘e cor e, anche quelli degli altri, come cantava uno dei più autentici e misconosciuti maîtres-à-penser nazionali, Mario Merola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

