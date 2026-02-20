Faenza | 500mila euro per rinascere un ex centro fieristico in nuova

A Faenza, un investimento di 500mila euro mira a trasformare l’ex centro fieristico in un nuovo spazio pubblico. La decisione nasce dalla necessità di riqualificare un’area abbandonata da anni, che ora diventerà un punto di riferimento per la comunità. I lavori prevedono la creazione di aree verdi, spazi per eventi e servizi per i cittadini. La città punta a recuperare questa struttura per favorire attività sociali e culturali. La riqualificazione dell’ex centro fieristico inizia a prendere forma.

Faenza Rinasce: Un Ex Centro Fiere Riqualificato per Nuovi Servizi e Spazi Verdi. Faenza si prepara a una nuova fase di sviluppo urbano con l’approvazione di un piano di riqualificazione per l’ex centro fieristico. Un investimento di 500mila euro, finanziato attraverso un mutuo comunale, trasformerà un’area degradata in un polo multifunzionale che integrerà servizi per la comunità, con la nuova Casa della Comunità dell’Ausl Romagna, e ampi spazi verdi dedicati alla socializzazione e alla mobilità sostenibile. Un’Area Strategica al Centro del Progetto. L’intervento, che interessa un’area di circa un ettaro adiacente al padiglione A dell’ex centro fieristico, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di un quartiere che necessitava di un intervento di risanamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Via libera alla rigenerazione dell’ex centro fieristicoL’Ausl Romagna dà il via libera alla riqualificazione dell’ex centro fieristico di Faenza, situato in via Risorgimento.

Polo fieristico, diciassette nuovi punti luce: investimento da 95mila euroNel polo fieristico di Ferrara sono stati annunciati diciassette nuovi punti luce.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.