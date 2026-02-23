Faenza | Miccoli punta alla svolta con Unesco e ceramica artistica

Claudio Miccoli si impegna a portare avanti il progetto di riconoscimento Unesco e a valorizzare la ceramica artistica di Faenza, dopo aver ottenuto il sostegno di Forza Italia. La sua candidatura mira a rilanciare il settore tradizionale e a creare nuove opportunità per la città. Miccoli promette di coinvolgere la comunità locale nelle decisioni. La campagna elettorale si concentra su questi obiettivi concreti e sulle sfide di Faenza.

Faenza al bivio: quale futuro per la città?. Forza Italia ha scelto Claudio Miccoli come candidato per le prossime elezioni comunali a Faenza. La deputata Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale del partito, ha inaugurato la sede del comitato elettorale del candidato, sottolineando l’importanza di un dialogo costante con il governo per rilanciare la città. La sede del comitato sarà un punto di riferimento per la città, uno spazio di ascolto e confronto con i cittadini, al centro del programma condiviso con il candidato ci sono temi cruciali come la sicurezza del territorio, la pianificazione urbanistica, la tutela delle famiglie e il sostegno al tessuto produttivo cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Comunali Faenza 2026, il candidato del centrodestra è Claudio MiccoliAlle prossime elezioni comunali di Faenza, nel 2026, il centrodestra ha scelto il candidato sindaco, Claudio Miccoli.

Forza Italia punta su Miccoli. Tassinari: "Un filo diretto con il Governo per rilanciare la città"Forza Italia ha scelto Miccoli come candidato sindaco, motivata dalla necessità di rafforzare il legame con il Governo e rilanciare lo sviluppo locale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Forza Italia punta su Miccoli. Tassinari: Un filo diretto con il Governo per rilanciare la città; Claudio Miccoli candidato sindaco di Lega e Forza Italia attacca PAI e Regione che deve muoversi per le casse d’espansione.

Miccoli: Pai irrealizzabile, più sicurezza per FaenzaIl candidato sindaco per Lega e Forza Italia ha presentato le proprie osservazioni . msn.com

Comunali Faenza 2026, il candidato del centrodestra è Claudio MiccoliFaenza, 11 gennaio 2026 - C’è l’accordo fra Lega e Forza Italia sul candidato sindaco alla prossima tornata elettorale a Faenza. Il prescelto è Claudio Miccoli, geologo, dirigente regionale in ... ilrestodelcarlino.it

Ravennawebtv. . Il candidato sindaco di Faenza, Claudio Miccoli, ha convocato una conferenza stampa per evidenziare le criticità del PAI (Piano Assetto Idrogeologico) Po. Il piano, secondo Miccoli, è irrealizzabile e privo di iniziative virtuose per la sicurezza - facebook.com facebook