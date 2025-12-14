Orchestra Sinfonica Fabio Biondi sul podio dell’Auditorium | Adoro scovare la musica perduta
Il 14 dicembre 2025, l’Auditorium di Milano ospita Fabio Biondi sul podio dell’Orchestra Sinfonica per dirigere il Messiah di Händel. L’evento, programmato alle 16, rappresenta un’occasione per ascoltare un capolavoro senza tempo interpretato da uno dei più stimati direttori contemporanei.
Milano, 14 dicembre 2025 – Il direttore d’orchestra Fabio Biondi sale sul podio dell’ Orchestra sinfonica per dirigere il Messiah di Georg Friedrich Händel all’ Auditorium di Milano, oggi domenica 14 dicembre alle 16. Protagonisti Giulia Semenzato soprano, Lorrie Garcia contralto, Jorge Navarro Colorado tenore, Fabrizio Beggi basso, Coro Sinfonico diretto da Massimo Fiocchi Malaspina. Fra i più interessanti violinisti e direttori d’orchestra internazionali, Fabio Biondi, fondatore dell’ensemble barocco Europa Galante, suona un violino Domenico Montagnana del 1740 e un Carlo Ferdinando Gagliano del 1766, appartenuto al suo maestro Salvatore Cicero. Ilgiorno.it
