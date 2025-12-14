A Padova la riunione annuale dell' associazione dei Comuni del Veneto

L'assemblea annuale di Anci Veneto si è svolta al teatro Excelsior di Padova, riunendo rappresentanti dei Comuni del territorio. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto e aggiornamento sulle tematiche amministrative e strategiche che coinvolgono i Comuni del Veneto.

Si è tenuta al teatro Excelsior di via Madonna della Salute a Padova l'assemblea annuale di Anci Veneto, l'associazione dei Comuni del Veneto. L'evento è stato un'importante occasione per discutere le sfide e le opportunità che attendono gli enti locali del Veneto nel prossimo futuro, con un.

