Rischio frane Pienza super sorvegliata | Due milioni per opere di protezione

Pienza si trova sotto stretta sorveglianza a causa del rischio frane. Le autorità hanno ottenuto due milioni di euro dal ministero per lavori di protezione. La zona è costantemente monitorata, e sono in corso interventi per rafforzare le strutture e prevenire eventuali problemi. La situazione resta sotto controllo, ma la preoccupazione è alta tra i residenti e le autorità locali.

Frane in Toscana: la situazione monitorata dall' Autorità di bacino. Che ha ottenuto dal ministero i fondi per Pienza. Gaia Checcucci: "Sotto controllo argille e sabbie capaci di provocare dissesti". Le piogge, forti e persistenti di questa fine gennaio 2026, hanno richiamato l'attenzione, anche in Toscana, sugli eventi franosi. Una situazione monitorata, dall'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Settentrionale, guidata dal segretario generale, Gaia Checcucci: "In molti territori come Pienza la presenza di argille alternate a livelli più sabbiosi porta a perdita di coesione e a scorrimenti lenti verso valle; per questo il fattore acqua è la variabile decisiva che può innescare o accelerare i movimenti di massa.

