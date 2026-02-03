incubo frane le aree a rischio in toscana a pienza dinamica geologica simile a quella di niscemi

Negli ultimi anni la Toscana ha visto aumentare il rischio di frane, con alcune zone particolarmente a rischio. A Pienza, gli esperti parlano di una situazione simile a quella di Niscemi, con un sottosuoto fragile e piogge che continuano a indebolire il terreno. La paura è che, se le condizioni non cambiano, alcune aree possano essere colpite da nuove frane in modo più frequente e violento.

Firenze, 3 febbraio 2026 – Negli ultimi anni la Toscana è interessata da un crescente rischio di frane, aggravato da piogge intense e dalla naturale fragilità geologica del territorio. La Regione e la Protezione Civile hanno individuato diverse aree ad alta pericolosità, concentrando interventi di prevenzione e monitoraggio nelle zone più esposte. Gli occhi puntati dell’Autorità di bacino del distretto dell’Appennino Settentrionale, guidata dal segretario generale Gaia Checcucci sono puntati principalmente su due realtà che, più delle altre, sono a rischio. Le aree a rischio in Toscana. Pienza, il cuore della Val d’Orcia in provincia di Siena, che proprio quest’anno festeggia i 30 anni dal riconoscimento di patrimonio mondiale Unesco, e Volterra gioiello etrusco in provincia di Pisa, sono le due realtà toscane super sorvegliate proprio per la fragilità geomorfologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pienza si trova sotto stretta sorveglianza a causa del rischio frane.

Le piogge intense di fine gennaio hanno portato nuove preoccupazioni in Toscana.

