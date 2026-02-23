Ex direttore ruba 300mila euro a un’associazione per le cure palliative

Un ex direttore ha sottratto 300mila euro dall’associazione cremonese che si occupa di cure palliative, usando i fondi per arredare la propria abitazione con quadri e mobili di pregio. La scoperta è avvenuta quando i volontari hanno notato la mancanza di denaro durante un controllo di bilancio. La vicenda ha suscitato sconcerto tra i membri dell’organizzazione, che si impegnano ora a recuperare le somme e a rafforzare i controlli interni.

Migliaia di euro prelevati dalle casse di una Onlus cremonese che si occupa di cure palliative, non per aiutare chi soffre, ma per arredare la propria casa con quadri d’autore e mobili antichi. Sembra incredibile, eppure è successo davvero: nel mirino della Guardia di Finanza è finito l’ex direttore dell’associazione. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Cremona, l’uomo ha approfittato del suo ruolo e della delega sui conti correnti per appropriarsi di circa 300mila euro. Un bottino sottratto “a mani basse”, mascherato da operazioni regolari grazie a un sistema studiato nei dettagli: l’ex direttore avrebbe duplicato numerose fatture autentiche, alterando i dati di pagamento, così da giustificare oltre 60 bonifici verso conti intestati a lui e ai familiari. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

