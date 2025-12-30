Roberta Marchesi è il nuovo direttore delle Cure palliative terapia del dolore e hospice dell’Asst Papa Giovanni XXIII

Roberta Marchesi è stata nominata nuovo direttore delle Cure palliative, terapia del dolore e hospice dell’Asst Papa Giovanni XXIII. La sua nomina riconosce le competenze professionali di alto livello nel settore. Il direttore generale Francesco Locati ha evidenziato come questa scelta rappresenti un passo importante per rafforzare l’offerta assistenziale dell’azienda sanitaria.

