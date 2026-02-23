Cremona spariscono 300mila euro dai conti della onlus che si occupa di cure palliative | nei guai l’ex direttore

L’ex direttore di una onlus di Cremona è nel mirino delle indagini dopo aver sottratto 300mila euro dai conti dell’associazione. La causa della sparizione sarebbe stata una gestione finanziaria poco trasparente, con movimenti sospetti rilevati durante un controllo interno. La polizia ha sequestrato documenti e computer per chiarire la vicenda. La comunità locale aspetta sviluppi sul caso e sulle responsabilità.

Cremona, 23 febbraio 2026 - Avrebbe sottratto 300mila euro dai conti di una onlus di cui era direttore. E’ quindi scattato il sequestro preventivo di denaro e opere d’arte da parte dei finanzieri del comando provinciale di Cremona, provvedimento adottato nei confronti dell’ex direttore di una onlus impegnata nel settore delle cure palliative. Il gip presso il Tribunale di Cremona ha emesso il provvedimento cautelare disponendo il sequestro preventivo del profitto del reato ovvero delle somme di danaro presenti sui conti correnti nella disponibilità dell’indagato e dei familiar i nonché di 14 quadri d’autore e una coppia di mobili antichi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

