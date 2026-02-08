Fioretto l’Italia domina a Torino | Batini d’oro Errigo d’argento nella femminile Nella maschile vince Bianchi

Torino si accende con la vittoria dell’Italia nel Grand Prix di fioretto. A Torino, l’Italia conquista due medaglie d’oro e una d’argento nel torneo che si è svolto all’Inalpi Arena. Martina Batini si aggiudica il primo posto nella gara femminile, con Arianna Errigo che ottiene l’argento. Nella prova maschile, Guillaume Bianchi sale sul gradino più alto del podio. Una domenica di grande festa per la scherma italiana.

Torino – Apoteosi azzurra all’Inalpi Arena. Nel sabato magico della scherma azzurra, aperto con lo storico trionfo azzurro nella Coppa del Mondo di spada femminile, l’Italia domina il Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” a Torino, dove arriva un doppio trionfo: Martina Batini è d’oro nella gara femminile, con Arianna Errigo medaglia d’argento, mentre Guillaume Bianchi conquista la prova maschile. Suona due volte l’Inno di Mameli nel GP di casa, al tramonto di una giornata di grandissime emozioni, che conferma il gruppo del CT Simone Vanni sempre più leader del fioretto mondiale. Nel suo cammino strepitoso, che l’ha portata alla seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo, dopo l’oro di Busan in Corea del Sud, Martina Batini ha debuttato vincendo la sfida in casa Italia con Matilde Calvanese (15-10) e ha proseguito superando la rumena Candescu (15-10) e la spagnola Tucker (15-10).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La scherma italiana ha vissuto una giornata da ricordare a Torino.

