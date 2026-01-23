Uomo scomparso ricerche in corso tra Gravedona e Domaso per Eugenio Gusmeroli

Sono in corso le ricerche di Eugenio Gusmeroli, 68 anni di Morbegno, scomparso il 15 gennaio nei pressi dell’ospedale di Gravedona. L’uomo si era allontanato volontariamente dal pronto soccorso durante il suo ricovero. Le autorità e le squadre di ricerca stanno pattugliando le zone tra Gravedona e Domaso nel tentativo di ritrovarlo.

Sono scattate le ricerche di Eugenio Gusmeroli, 68 anni, residente a Morbegno, scomparso nei pressi dell’ospedale di Gravedona dopo essersi allontanato volontariamente dal pronto soccorso mentre si trovava in cura lo scorso 15 gennaio. La denuncia di mancato rientro è stata presentata dal.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Gravedona, le ultime tracce di Eugenio Gusmeroli in alcuni video: ricerche con droni ed elicotteroLe autorità continuano le ricerche per Eugenio Gusmeroli, scomparso nei pressi dell’ospedale di Gravedona giovedì scorso. Leggi anche: Scomparso un uomo di 48 anni, ricerche in corso Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Scomparso un ragazzo di 25 anni: ricerche in corso; ? Ragazzo scomparso nel bosco della Brianza: ricerche in corso; Montecreto: concluse le ricerche di un uomo scomparso martedì; Regoledo di Cosio Valtellino in apprensione: si cerca Eugenio Gusmeroli. Gravedona, le ultime tracce di Eugenio Gusmeroli in alcuni video: ricerche con droni ed elicotteroA segnalare il mancato rientro a casa è stato il fratello: i due vivono a Morbegno, in Valtellina. A terra sono al lavoro le squadre Saf dei vigili del fuoco e la Protezione civile ... ilgiorno.it Scomparso in Alto Lago di Como, le ultime tracce in alcuni video: ricerche con droni ed elicotteroRicerche in corso in Alto Lago di Como da parte di forze dell’ordine e Vigili del fuoco di Dongo per una persona scomparsa nei pressi dell’ospedale di Gravedona. Si tratta di un uomo 68 anni che sembr ... comozero.it UOMO SCOMPARSO Da mercoledì non si hanno più notizie di Giovanni Blanco, 56 anni, residente a Modica. I familiari, dopo vari tentativi di mettersi in contatto con lui, ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. I militari dell’Arma, di concerto co - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.