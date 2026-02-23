Eugenio Gusmeroli trovato morto in un torrente a Domaso Era sparito nel nulla dal Pronto soccorso del Moriggia Pelaschini di Gravedona

Eugenio Gusmeroli è stato trovato morto in un torrente a Domaso, dopo essere scomparso dal pronto soccorso di Gravedona. La sua assenza aveva destato preoccupazione, poiché era stato ricoverato in ospedale dopo una caduta vicino casa. La scoperta del suo corpo stamattina, vicino alle pozze di Domaso, chiude una vicenda che aveva generato molte domande sulla sua scomparsa. La famiglia aspetta ora risposte sulla sua scomparsa improvvisa.

© Ilgiorno.it - Eugenio Gusmeroli trovato morto in un torrente a Domaso. Era sparito nel nulla dal Pronto soccorso del Moriggia Pelaschini di Gravedona

Cosio Valtellino (Sondrio), 23 febbraio 2026 – Si è conclusa nel peggiore dei modi, con il ritrovamento stamane del suo corpo senza vita nei pressi delle pozze di Domaso (Como) la vicenda di Eugenio Gusmeroli, l’uomo d i 68 anni di Cosio Valtellino “sparito” la sera del 15 gennaio scorso dal Pronto Soccorso dell’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona e Uniti dove era giunto nel tardo pomeriggio in ambulanza perché ferito in seguito a una caduta, poco distante dalla sua abitazione. Scivolata fatale. Gusmeroli è stato trovato nel letto di un torrente, nel quale con tutta probabilità è scivolato, trattandosi di una zona caratterizzata da terreno scosceso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Uomo scomparso, ricerche in corso tra Gravedona e Domaso per Eugenio GusmeroliSono in corso le ricerche di Eugenio Gusmeroli, 68 anni di Morbegno, scomparso il 15 gennaio nei pressi dell’ospedale di Gravedona. Gravedona, le ultime tracce di Eugenio Gusmeroli in alcuni video: ricerche con droni ed elicotteroLe autorità continuano le ricerche per Eugenio Gusmeroli, scomparso nei pressi dell’ospedale di Gravedona giovedì scorso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. SCOMPARSA di Eugenio Gusmeroli, 68 anni. Continuano le ricerche https://www.comonews.it/cronaca/scomparsa-di-eugenio-gusmeroli-68-anni-continuano-le-ricerche/ Valentina Tomanin Penelope Lombardia #notizieacomo #giornaleacomo #lanotizianavi - facebook.com facebook