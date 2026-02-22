ATP Rio de Janeiro 2026 Alejandro Tabilo approda in finale | sfida contro Etcheverry reduce da una maratona

Alejandro Tabilo ha raggiunto la finale dell’ATP di Rio de Janeiro dopo aver superato una lunga maratona contro un avversario determinato. La pioggia intensa ha ritardato le partite, costringendo i giocatori a riadattare il programma e a disputare più set del previsto. La condizione atmosferica ha influenzato il ritmo delle partite, creando un’atmosfera tesa e imprevedibile. Tabilo si prepara ora alla sfida decisiva contro Etcheverry, reduce da una vittoria estenuante.

Giove Pluvio si è divertito non poco in questi due giorni a Rio de Janeiro. La pioggia si è rivelata una sgradita compagna di viaggio per i tennisti impegnati nell'ATP 500 sulla terra rossa brasiliana. Ne sanno qualcosa l'argentino Tomás Martín Etcheverry e il ceco Vít Kop?iva, costretti a interrompere ieri il loro match dopo 53 minuti di gioco, sul 5-4 in favore del ceco. Un programma inevitabilmente ipercongestionato, aggravato anche dalla cancellazione dell'altra semifinale e dal conseguente rinvio a oggi. Giocatori costretti, dunque, al doppio turno. Tabilo (n. 68 del ranking) ha avuto vita piuttosto facile contro il peruvian o Ignacio Buse (n.

ATP Rio de Janeiro 2026, vittorie di Yannick Hanfmann e di Alejandro Tabilo. Eliminato Daniel AltmaierYannick Hanfmann e Alejandro Tabilo hanno vinto le loro partite nel primo turno del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro, mentre Daniel Altmaier è stato eliminato.

Pronostico e quote Alejandro Tabilo – Francesco Passaro, Rio de Janeiro 19-02-2026Alejandro Tabilo ha battuto Emilio Nava nel primo turno del torneo di Rio de Janeiro il 19 febbraio 2026, grazie a una prestazione solida che gli ha permesso di vincere facilmente per 6-3, 6-3 in poco più di un’ora.

