Investito sul lungomare | Fossacesia dà l' ultimo saluto a Franco Di Silverio

Da chietitoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Fossacesia si è stretta intorno alla famiglia di Franco Di Silverio, il pensionato di 70 anni investito e ucciso cinque giorni fa sul lungomare. I cittadini si sono radunati per l’ultimo saluto, portando fiori e ricordando l’uomo con rispetto. La tragedia ha scosso il paese, che ora chiede maggiore sicurezza lungo la strada.

A cinque giorni dal tragico incidente sul lungomare di Fossacesia, la comunità dà l'ultimo saluto a Franco Di Silverio, il pensionato 70enne travolto e ucciso da un'automobilista. Oggi, 5 febbraio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Villa Scorciosa, la frazione dove la famiglia dello.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

