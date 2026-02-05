Investito sul lungomare | Fossacesia dà l' ultimo saluto a Franco Di Silverio

La comunità di Fossacesia si è stretta intorno alla famiglia di Franco Di Silverio, il pensionato di 70 anni investito e ucciso cinque giorni fa sul lungomare. I cittadini si sono radunati per l’ultimo saluto, portando fiori e ricordando l’uomo con rispetto. La tragedia ha scosso il paese, che ora chiede maggiore sicurezza lungo la strada.

A cinque giorni dal tragico incidente sul lungomare di Fossacesia, la comunità dà l'ultimo saluto a Franco Di Silverio, il pensionato 70enne travolto e ucciso da un'automobilista. Oggi, 5 febbraio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Villa Scorciosa, la frazione dove la famiglia dello.

